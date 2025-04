Empoli sfida la Fiorentina nel derby del Arno obiettivo salvezza in Serie A

Empoli è atteso al Franchi per il derby dell’Arno contro la Fiorentina. Da una partita, quella contro il Bologna, giocata con onore nonostante una qualificazione ampiamente compromessa, ad una in cui la squadra di D’Aversa dovrà cercare di tirar fuori qualche punto. Come insegna il Parma, infatti, strappare risultati positivi anche contro le ’big’ potrebbe rivelarsi poi decisivo nella corsa alla salvezza. Sicuramente aver offerto una discreta prestazione anche a Bologna, dopo le ultime buone prove in campionato, può aver rinforzato le convinzioni della squadra azzurra, come ha sottolineato anche lo stesso D’Aversa a fine gara al Dall’Ara. Sport.quotidiano.net - Empoli sfida la Fiorentina nel derby dell'Arno: obiettivo salvezza in Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net di Simone CioniDa Bologna a Firenze. Centoventi chilometri più a sud rispetto alla trasferta di giovedì scorso in Emilia per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, domani l’è atteso al Franchi per ilcontro la. Da una partita, quella contro il Bologna, giocata con onore nonostante una qualificazione ampiamente compromessa, ad una in cui la squadra di D’Aversa dovrà cercare di tirar fuori qualche punto. Come insegna il Parma, infatti, strappare risultati positivi anche contro le ’big’ potrebbe rivelarsi poi decisivo nella corsa alla. Sicuramente aver offerto una discreta prestazione anche a Bologna, dopo le ultime buone prove in campionato, può aver rinforzato le convinzionia squadra azzurra, come ha sottolineato anche lo stesso D’Aversa a fine gara al Dall’Ara.

