Pisa a un passo dalla Serie A vittoria decisiva a Brescia

Adesso è solo una questione matematica: i "se" e "ma" restano ristretti all'unica incognita legata alla tempistica. Il successo nerazzurro a Brescia e il (quasi) contemporaneo pareggio dello Spezia a Frosinone rendono il gap con i Liguri francamente incolmabile: 9 punti di vantaggio sui 12 messi a disposizione da ciò che resta del campionato rappresentano un fortino inespugnabile. A Inzaghi e soci basteranno dunque 4 lunghezze per avere il conforto aritmetico e staccare il pass per la massima Serie A ammesso e non concesso che lo Spezia le vinca tutte da qui in avanti. Alla luce di tutto questo, il grande giorno del ritorno in Serie A potrebbe già materializzarsi giovedì prossimo. Il Pisa se la vedrà all'Arena col Frosinone (ore 15), lo Spezia invece attende la Salernitana al Picco alla stessa ora.

