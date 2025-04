Milan Futuro Oddo trasforma la squadra con una campagna acquisti vincente

Milan Futuro nel suo miglior momento della stagione quello che affronterà domenica alle 16:30 la Vis. La sconfitta per 3-2 nell’ultimo turno a Gubbio ha infatti chiuso una serie di tre successi consecutivi. Dall’arrivo di Massimo Oddo in panchina i rossoneri hanno indubbiamente cambiato marcia collezionando undici punti, dei trentatré totali, soltanto nelle ultime nove gare.Passando dal 4-2-3-1 (che aveva caratterizzato la gestione di Bonera) al 3-5-2 Oddo sembra infatti aver trovato la chiave di svolta per valorizzare un’mportante campagna acquisti di gennaio che ha contribuito ad aumentare ulteriormente il valore della rosa. La formazione rossonera, valevole secondo transfermarket 21,5 milioni, domina infatti questa particolare classifica. Se si pensa che la rosa della vincitrice del campionato,ovvero l’Entella, vale 5,50 milioni e quella della Vis 3,77 la quartultima posizione nella classifica punti del Milan pare surreale. Ilrestodelcarlino.it - Milan Futuro: Oddo trasforma la squadra con una campagna acquisti vincente Leggi su Ilrestodelcarlino.it È unnel suo miglior momento della stagione quello che affronterà domenica alle 16:30 la Vis. La sconfitta per 3-2 nell’ultimo turno a Gubbio ha infatti chiuso una serie di tre successi consecutivi. Dall’arrivo di Massimoin panchina i rossoneri hanno indubbiamente cambiato marcia collezionando undici punti, dei trentatré totali, soltanto nelle ultime nove gare.Passando dal 4-2-3-1 (che aveva caratterizzato la gestione di Bonera) al 3-5-2sembra infatti aver trovato la chiave di svolta per valorizzare un’mportantedi gennaio che ha contribuito ad aumentare ulteriormente il valore della rosa. La formazione rossonera, valevole secondo transfermarket 21,5 milioni, domina infatti questa particolare classifica. Se si pensa che la rosa della vincitrice del campionato,ovvero l’Entella, vale 5,50 milioni e quella della Vis 3,77 la quartultima posizione nella classifica punti delpare surreale.

Ne parlano su altre fonti

Sestri Levante-Milan Futuro, Oddo: “Jimenez, Bartesaghi e Alesi: dico tutto” - Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Sestri Levante 🔗pianetamilan.it

Pedullà: “Milan Futuro, Oddo in pole position per la panchina” - Massimo Oddo, ex difensore del Milan e oggi allenatore, potrebbe sostituire Daniele Bonera sulla panchina del Milan Futuro: le ultime news 🔗pianetamilan.it

Milan Futuro, salta la panchina di Bonera. Al suo posto un altro ex rossonero, Massimo Oddo - Milano, 24 febbraio 2025 – “Non è più un one-man show. Non vengo qui per salvare nessuno. Se pensi che sia così, lasciamo perdere subito. Sono qui per imparare dagli altri e aiutarli a dare il meglio”. L’elogio di Gerry È il dialogo tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale riferito dallo stesso Ibra a GQ. Il Senior Advisor di RedBird ha raccontato i suoi primi passi da dirigente rossonero. Un'avventura partita nel segno del proprietario del club, Cardinale: “Lui spinge. 🔗sport.quotidiano.net

Milan Futuro: Oddo trasforma la squadra con una campagna acquisti vincente; LIVE MN - Legnago-Milan Futuro (2-1): rossoneri rimontati in 11 contro 10 dall'ultima in classifica; Serie C, il Milan Futuro è ultimo insieme ad altre due squadre: la classifica; Altra rimonta subita, altro ko: Milan, il dramma-retrocessione adesso è sempre più vicino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan Futuro: Oddo trasforma la squadra con una campagna acquisti vincente - Il Milan Futuro di Oddo affronta la Vis in un momento di forma grazie ai nuovi acquisti e al talento di Camarda. 🔗ilrestodelcarlino.it

Era troppo bello per essere vero…Milan Futuro di nuovo ko dopo 3 vittorie - La doppietta di Camarda dal dischetto non basta a evitare la sconfitta. Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito ... 🔗msn.com

Oddo Milan Futuro, Amelia lo esalta: «Ecco cosa ha provocato il suo arrivo nell’U23 rossonera» - Oddo Milan Futuro, Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato dell’impatto avuto dall’ex terzino alla guida dell’U23 rossonera Intervenuto a TMW Radio, Marco Amelia ha parlato così di Milan Futur ... 🔗msn.com