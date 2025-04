Fano Calcio lancia il settore giovanile iscrizioni aperte per tutte le categorie

settore giovanile del Fano Calcio. Dopo un primo anno in cui, per esigenze tecniche e di tempo, ci si è concentrati esclusivamente sulla prima squadra, adesso la società granata ha deciso di partire dalla base, ovvero dal settore giovanile. "Abbiamo deciso – dice il presidente del Fano Giovanni Mei (foto) – di aprire le iscrizioni per ogni fascia del settore giovanile, dai Pulcini agli Esordienti, ai Giovanissimi, agli Allievi e infine agli Under e lo facciamo in collaborazione con la K-Sport. Il nostro, infatti, non sarà la tipica scuola Calcio allestita con intenti speculativi, ma un settore selettivo e curato, seguito a livello di sperimentazione, dal nostro partner che ha come obiettivo finale quello di formare giovani calciatori in grado poi di essere inseriti nelle formazioni maggiori del Fano Calcio". Ilrestodelcarlino.it - Fano Calcio lancia il settore giovanile: iscrizioni aperte per tutte le categorie Leggi su Ilrestodelcarlino.it Parte ildel. Dopo un primo anno in cui, per esigenze tecniche e di tempo, ci si è concentrati esclusivamente sulla prima squadra, adesso la società granata ha deciso di partire dalla base, ovvero dal. "Abbiamo deciso – dice il presidente delGiovanni Mei (foto) – di aprire leper ogni fascia del, dai Pulcini agli Esordienti, ai Giovanissimi, agli Allievi e infine agli Under e lo facciamo in collaborazione con la K-Sport. Il nostro, infatti, non sarà la tipica scuolaallestita con intenti speculativi, ma unselettivo e curato, seguito a livello di sperimentazione, dal nostro partner che ha come obiettivo finale quello di formare giovani calciatori in grado poi di essere inseriti nelle formazioni maggiori del".

