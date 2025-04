Ci sono i funerali del Papa le associazioni spengono le luminarie del centro città

Papa, il 26 aprile manterrà spente le luminarie come segno di rispetto per la scomparsa del Santo Padre, in tutte le vie del centro città che normalmente vengono accese in occasione. Riminitoday.it - Ci sono i funerali del Papa: le associazioni spengono le luminarie del centro città Leggi su Riminitoday.it L’associazione Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina comunica che, come già avvenuto il giorno della morte del, il 26 aprile manterrà spente lecome segno di rispetto per la scomparsa del Santo Padre, in tutte le vie delche normalmente vengono accese in occasione.

