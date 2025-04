Pronostico Como Genoa può arrivare la quarta di fila

Como-Genoa è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Le tre vittorie di fila ottenute contro Monza, Torino e Lecce permettono al Como di Cesc Fabregas di godersi un finale di campionato all'insegna della più totale tranquillità. I lariani, travolgendo 3-0 i salentini sabato scorso, sono saliti al dodicesimo posto, a quota 39 punti. Quando mancano 5 giornate alla fine del torneo, la salvezza è stata sostanzialmente raggiunta ed il club può iniziare a programmare la prossima stagione provando ad alzare ulteriormente l'asticella.Pronostico Como-Genoa: può arrivare la quarta di fila (Ansa) – Ilveggente.itNonostante qualche tribolazione nei primi mesi, il tecnico catalano ha centrato l'obiettivo: salvarsi con grande anticipo e soprattutto farlo esprimendo un gioco propositivo ed ambizioso – come dimostrano i 43 gol realizzati dal suo Como (miglior attacco tra le squadre dal decimo posto in giù) – e valorizzando giovani come Nico Paz e Diao, le due stelle più luminose di questa squadra.

