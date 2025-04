Dove vedere la Liegi Bastogne Liegi in tv orario canale preciso streaming

Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, che si correrà domani, domenica 27 aprile. Saranno previsti 252 km, con partenza ed arrivo a Liegi.La diretta tv della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 sarà assicurata dalle 12.30 su Eurosport 2 HD, dalle 14.30 su Rai Sport HD poi dalle 15.15 Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 12.00 a discovery+, dalle 12.30 a Sky Go, NOW, DAZN, dalle 14.30 a Rai Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della manifestazione.Giulio Ciccone ammette: "Giornata più di sopravvivenza che di gambe"CALENDARIO Liegi-Bastogne-Liegi 2025Domenica 27 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi (252 km).

