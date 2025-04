Festa della Liberazione nel ricordo di Bruna Morganti ed Edo Conti a Cattolica

Cattolica si sono svolte le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista. In tanti cittadini hanno preso parte a ogni fase della commemorazione, dall’alzabandiera e deposizione delle corone alla. Riminitoday.it - Festa della Liberazione nel ricordo di Bruna Morganti ed Edo Conti a Cattolica Leggi su Riminitoday.it Nonostante condizioni meteo non favorevoli asi sono svolte le celebrazioni per gli 80 annidall’occupazione nazista e dal regime fascista. In tanti cittadini hanno preso parte a ogni fasecommemorazione, dall’alzabandiera e deposizione delle corone alla.

