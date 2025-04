Federatletica Zaynab Dosso assente ai World Relays record e successi al meeting di Modena

Federatletica ha diramato le convocazioni degli atleti al raduno di Roma dall’1 al 6 maggio in vista degli World Relays (campionati del mondo di sole staffette) che si disputano in Cina (10-11 maggio) e il nome di Zaynab Dosso (foto) non c’è.Non ci sono comunicazione ufficiali a riguardo, ma si vocifera di un infortunio a un piede, accaduto agli europei indoor.Questo significa che la Dosso non farà questo incontro internazionale di maggio, ma che potrebbe rientrare nei mondiali veri e propri a Tokio a settembre. Vediamo chi invece i risultati li ha colti, in particolare ieri nel meeting Liberazione di Modena. Quello di maggior spessore è sicuramente il nuovo record provinciale di getto del peso femminile che Vivian Osagie della Self porta a m 14,99. Sport.quotidiano.net - Federatletica: Zaynab Dosso assente ai World Relays, record e successi al meeting di Modena Leggi su Sport.quotidiano.net La notizia era nell’aria e ora è arrivata la conferma: laha diramato le convocazioni degli atleti al raduno di Roma dall’1 al 6 maggio in vista degli(campionati del mondo di sole staffette) che si disputano in Cina (10-11 maggio) e il nome di(foto) non c’è.Non ci sono comunicazione ufficiali a riguardo, ma si vocifera di un infortunio a un piede, accaduto agli europei indoor.Questo significa che lanon farà questo incontro internazionale di maggio, ma che potrebbe rientrare nei mondiali veri e propri a Tokio a settembre. Vediamo chi invece i risultati li ha colti, in particolare ieri nelLiberazione di. Quello di maggior spessore è sicuramente il nuovoprovinciale di getto del peso femminile che Vivian Osagie della Self porta a m 14,99.

