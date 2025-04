Torneo Internazionale Daimiloptu SKM Vilnius e BSL San Lazzaro dominano

Torneo Internazionale di pallacanestro Daimiloptu – Gioca chi ospita' ha superato la metà. Sia in campo maschile Under 15 che in quello femminile Under 14 il livello tecnico delle squadre partecipanti ha offerto agli spettatori partite combattute e di ottima qualità, con momenti di grande entusiasmo sui parquet di Furla e Pertini.Per quanto riguarda il Torneo maschile, finora è l'SKM Vilnius (Lituania) a impressionare per intensità, tecnica e organizzazione di gioco, candidandosi come principale favorita per il titolo. Imbattuta anche la BSL San Lazzaro. Va ricordato che Vilnius-BSL è stata anche la finale dello scorso anno, quando hanno avuto la meglio i lituani. Nel girone B hanno impressionato l'Olimpjia Lubiana, che giovedì ha vinto di 2 con i croati di Sibenik, e la stessa formazione croata che ieri ha battuto la Virtus Bologna 70 a 62.

