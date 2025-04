Lupi sul territorio Coldiretti Servono misure efficaci per contrastare una presenza fuori controllo

presenza del lupo nelle campagne dell’Emilia-Romagna, e in particolare nel territorio riminese, ha assunto le proporzioni di una vera e propria emergenza. Gli attacchi ai danni di animali da reddito – come pecore, capre e vitelli – e anche ad animali da affezione, si moltiplicano ogni giorno. Riminitoday.it - Lupi sul territorio, Coldiretti: "Servono misure efficaci per contrastare una presenza fuori controllo" Leggi su Riminitoday.it "Ladel lupo nelle campagne dell’Emilia-Romagna, e in particolare nelriminese, ha assunto le proporzioni di una vera e propria emergenza. Gli attacchi ai danni di animali da reddito – come pecore, capre e vitelli – e anche ad animali da affezione, si moltiplicano ogni giorno.

