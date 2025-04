Il Nibbio vola anche di notte tutto pronto per la nuova fase dell’elisoccorso all’ospedale di Terni

dell’elisoccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni, in vista. Ternitoday.it - Il Nibbio vola anche di notte, tutto pronto per la nuova fase dell’elisoccorso all’ospedale di Terni Leggi su Ternitoday.it Nell’ottica di rendere sempre più efficace la rete dell’emergenza-urgenza regionale, come previsto dal nuovo piano sociosanitario regionale, si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per l’adeguamento della pista di atterraggiodell’ospedale Santa Maria di, in vista.

