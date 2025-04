Rugby entusiasmo per il CT della Nazionale in Campania tappa anche nel Sannio

Campania del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Rugby, Gonzalo Quesada. Ad accompagnarlo nel percorso tra Napoli e Benevento, la Vicepresidente della Federazione Italiana Rugby, Antonella Gualandri, il Consigliere Federale Gabriele Gargano e il Presidente del Comitato Regionale Campano, Giancarlo Melillo.Quesada ha fatto prima visita all'Amatori Napoli Rugby, dove ha avuto modo di incontrare tecnici dei club della regione per un proficuo confronto formativo. A seguire, è sceso in campo con un gruppo di giovani atleti delle categorie Under 17 e Under 18, guidando una sessione di allenamento osservata dai tecnici a bordo campo.Il Commissario Tecnico, poi, ha preso parte al "XV Torneo Filomena Ricci" organizzato dalla società IV Circolo di Benevento, rivestendo il ruolo di testimonial dell'evento.

