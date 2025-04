Festa della Liberazione in ricordo del Papa In un Europa in cui spirano venti di guerra è stato autorevole costruttore di pace

della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Una mattinata che si è aperta, come tradizione, con la posa delle corone ai tre monumenti ai caduti presenti sul territorio comunale ed è proseguita con la Santa Messa. Riminitoday.it - Festa della Liberazione in ricordo del Papa: "In un Europa in cui spirano venti di guerra è stato autorevole costruttore di pace" Leggi su Riminitoday.it Il maltempo non ha fermato le celebrazioni a Misano per l’ottantesimo Anniversariod’Italia dal nazifascismo. Una mattinata che si è aperta, come tradizione, con la posa delle corone ai tre monumenti ai caduti presenti sul territorio comunale ed è proseguita con la Santa Messa.

