Incidente tra moto a Cerda quattro feriti gravi una giovane trasportata in elisoccorso al Civico

moto lungo la strada statale 113, vicino alle tribune della Targa Florio a Cerda, in località Floriopoli. quattro persone sono finite in ospedale in gravi condizioni.Una giovane è stata trasportata al Civico in elisoccorso. Gli altri feriti si. Palermotoday.it - Incidente tra moto a Cerda, quattro feriti gravi: una giovane trasportata in elisoccorso al Civico Leggi su Palermotoday.it Scontro ieri pomeriggio (25 aprile) tra duelungo la strada statale 113, vicino alle tribune della Targa Florio a, in località Floriopoli.persone sono finite in ospedale incondizioni.Unaè stataalin. Gli altrisi.

