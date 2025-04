Airola ancora disattesa la richiesta di 250 cittadini per il rispetto del disco orario

disco orario ignorato, marciapiedi impraticabili e segnaletica trascurata Nel 2021, 250 cittadini di Airola hanno presentato una petizione al Sindaco di Airola per chiedere il rispetto dell’esistente disco orario (non . ContinuaL'articolo Airola, ancora disattesa la richiesta di 250 cittadini per il rispetto del disco orario proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Airola, ancora disattesa la richiesta di 250 cittadini per il rispetto del disco orario Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa Il Gruppo Consiliare Dovere Civico interroga il Sindaco:ignorato, marciapiedi impraticabili e segnaletica trascurata Nel 2021, 250dihanno presentato una petizione al Sindaco diper chiedere ildell’esistente(non . ContinuaL'articololadi 250per ildelproviene da Fremondoweb.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Wong ha una strana richiesta nella partita contro Cinà: “Mi portate una Pepsi?”. Ma va malissimo - Episodio curioso durante la partita tra Federico Cinà e Coleman Wong con il secondo che ad un certo punto ha chiesto all'arbitro e al suo angolo una Pepsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi è Luigi Mangione e cosa ha portato alla richiesta di pena capitale - È l’alba del 4 dicembre 2024 quando Brian Thompson, amministratore delegato del colosso assicurativo UnitedHealthcare, esce dal suo albergo di lusso a Manhattan, New York. Pochi passi e il manager viene colpito da colpi di pistola che lo lasciano a terra senza vita. L’assassino riesce a fuggire e a far perdere le sue tracce. Ma a New York, come ormai in quasi qualunque città, ci sono telecamere ovunque. 🔗ilfattoquotidiano.it

Richiesta accolta, l'udienza Santanchè rinviata al 20 maggio - La gup Tiziana Gueli ha accolto la richiesta di rinvio dell'udienza preliminare presentata dai legali della ministra Daniela Santanchè nel procedimento in cui è accusata di truffa ai danni dell'Inps. La prossima udienza è stata fissata al 20 maggio. La giudice ha concesso i termini a difesa all'avvocato Salvatore Pino, subentrato al collega Salvatore Sanzo. Il legale ha chiesto il rinvio per poter studiare le carte dell'inchiesta che non conosce. 🔗iltempo.it

Airola, ancora disattesa la richiesta di 250 cittadini per il rispetto del disco orario. 🔗Ne parlano su altre fonti