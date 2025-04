Quindici giorni in trasferta la Salernitana adesso deve diventare corsara

Salernitana doveva fare "ammuina" e c'è riuscita: è viva, ha vinto due gare di fila, Marino non si è fidato della corrente di pensiero del punticino in. Salernotoday.it - Quindici giorni in trasferta: la Salernitana adesso deve diventare corsara Leggi su Salernotoday.it È un mischione, un polverone, una battaglia calcistica senza esclusione di colpi: sei squadre in un punto, in attesa che giochi il Sudtirol. Ladoveva fare "ammuina" e c'è riuscita: è viva, ha vinto due gare di fila, Marino non si è fidato della corrente di pensiero del punticino in.

Cosa riportano altre fonti

Infortunati Juve: novità su Rouhi, Savona e Conceicao! Cosa filtra a tre giorni dalla trasferta sul campo della Fiorentina. Ultimissime - di Marco BaridonInfortunati Juve: novità su Rouhi, Savona e Conceicao. Gli aggiornamenti sul recupero dei tre bianconeri verso Firenze Prosegue la preparazione della Juventus agli ordini di Thiago Motta, a tre giorni dall’importante trasferta di Firenze. Come appreso da Juventusnews24, Rouhi, Savona e Conceicao anche oggi hanno lavorato a parte. Tuttavia, filtra ottimismo in casa bianconera sui loro recuperi. 🔗juventusnews24.com

Quindici eventi in sei giorni: Talent Week, i giovani del NordEst si riuniscono a Padova - Riaffermare l’immagine del Nordest come polo attrattivo per i talenti e le imprese che cercano un ambiente aperto alla contaminazione e alla ricerca: è l’obiettivo di Talent Week, una settimana di eventi, da lunedì 7 a sabato 12 aprile a Padova, progettati per far incontrare le nuove generazioni... 🔗padovaoggi.it

Il Questore di Arezzo sospende per quindici giorni l’attività di un esercizio pubblico - Arezzo, 28 marzo 2025 – Il Questore di Arezzo sospende per quindici giorni l’attività di un esercizio pubblico. Il Questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell’attività di un esercizio pubblico regolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche, congiunta all’organizzazione di pubblici spettacoli e trattenimenti, ubicato in una zona centrale della città di Arezzo. 🔗lanazione.it

Quindici giorni in trasferta: la Salernitana adesso deve diventare corsara; Cittadella-Salernitana, il popolo granata pronto all’esodo di Pasquetta; Salernitana Femminile, vittoria in trasferta contro il Montespaccato. De Risi: 'Vittoria importantissima su un campo difficile'; Salernitana, seconda trasferta di fila per la Primavera. Doppio derby a Napoli per Under 16 e 15. Vola l'Under 13. 🔗Ne parlano su altre fonti

Quindici giorni in trasferta: la Salernitana adesso deve diventare corsara - Sfruttato l'effetto Arechi, i granata adesso vi ritorneranno solo il 4 maggio per affrontare il Mantova. Il primo maggio saranno di scena a La Spezia, il 9 a Genova, il 13 a Cittadella ... 🔗salernotoday.it

Trasferta di Carrara, le ultime notizie per i tifosi della Salernitana - a quattro giorni dal match, sarebbe improponibile. La disponibilità di 620 biglietti non può assolutamente soddisfare la richiesta dei tifosi della Salernitana, presenti in mille venerdì scorso a ... 🔗tuttosalernitana.com

Salernitana, piani stravolti. Giocherà le ultime due giornate in trasferta - Il viaggio a vuoto andata e ritorno dal Veneto ne ha tolte un po' alla Salernitana ... costringerà così la squadra di Marino a tre trasferte nelle ultime 4 giornate, due di fila nelle due ... 🔗rainews.it