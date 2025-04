Torres sfida Lucchese ultima partita di regular season con vista sui play off

Torres e ritornano in mente i gemelli Mario e Marco Piga (foto "Alcide"), di Palau, Sassari, che giocarono pure nella Lucchese negli anni settanta del precedente secolo. L’ultima avversaria della stagione, almeno in regular season, è una squadra che arriverà sicuramente terza, ma che considera questo piazzamento, se non una delusione, un "avrei voluto, ma non ho potuto". Ad un certo punto del campionato, sembrava, infatti, che i rossoblu fossero attrezzati per la promozione diretta in "B". Poi Ternana, ma, soprattutto, Entella, hanno preso il largo. I sardi ci riproveranno ai play-off.Il bilancio al "Porta Elisa" è di 18 gare: 10 successi della Pantera, 4 pareggi (tre per 0-0, l’ultimo nella passata stagione) e 4 blitz sardi, l’ultimo nel 2022-2023. Tra l’altro, curiosamente, la Torres vinse a Lucca due dei primi tre confronti, cominciati nel 1959. Sport.quotidiano.net - Torres sfida Lucchese: ultima partita di regular season con vista sui play-off Leggi su Sport.quotidiano.net Dicie ritornano in mente i gemelli Mario e Marco Piga (foto "Alcide"), di Palau, Sassari, che giocarono pure nellanegli anni settanta del precedente secolo. L’avversaria della stagione, almeno in, è una squadra che arriverà sicuramente terza, ma che considera questo piazzamento, se non una delusione, un "avrei voluto, ma non ho potuto". Ad un certo punto del campionato, sembrava, infatti, che i rossoblu fossero attrezzati per la promozione diretta in "B". Poi Ternana, ma, soprattutto, Entella, hanno preso il largo. I sardi ci riproveranno ai-off.Il bilancio al "Porta Elisa" è di 18 gare: 10 successi della Pantera, 4 pareggi (tre per 0-0, l’ultimo nella passata stagione) e 4 blitz sardi, l’ultimo nel 2022-2023. Tra l’altro, curiosamente, lavinse a Lucca due dei primi tre confronti, cominciati nel 1959.

