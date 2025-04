Zelensky arriva a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco

Zelensky arriva a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. La partecipazione di Zelensky è stata incerta fino all’ultimo. funerali di Papa Francesco: Zelensky arriva a Roma Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska sono arrivati ??a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco nella . Periodicodaily.com - Zelensky arriva a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco Leggi su Periodicodaily.com Il presidente ucraino Volodymyrperaidi. La partecipazione diè stata incerta fino all’ultimo.diIl presidente ucraino Volodymyre la first lady Olena Zelenska sonoti ??aperaidinella .

