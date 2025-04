Ladri in azione rubato un trinciaerba da trattore 1500 euro di danno

È stato denunciato nella mattinata di ieri, giovedì 24 aprile 2025, presso la stazione dei Carabinieri di Remanzacco un furto avvenuto tra il 21 e il 23 aprile in un capannone agricolo situato in via del Tiglio, a Povoletto. A sporgere denuncia un uomo del di 60 anni, proprietario della struttura. I ladri hanno rubato un trinciaerba da trattore, causando un danno di circa 1500 euro.

