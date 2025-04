Apple trasloca dalla Cina all’India

Apple accelera verso un cambio di rotta epocale: entro la fine del 2026, tutti gli iPhone destinati al mercato statunitense saranno assemblati in India. La decisione segna un distacco sempre più netto dalla Cina, tradizionale hub produttivo per la multinazionale californiana, spinta a rivedere la propria strategia industriale a causa della guerra dei dazi e .

