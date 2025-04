Forlì sfida San Marino al Calbi match decisivo per la poule scudetto

Forlì di mister Miramari, neopromosso in C, in casa del San Marino, ovvero al 'Calbi' di Cattolica in un match vietato ai tifosi biancorossi (ma anche ai residenti delle province di Rimini e Pesaro-Urbino) per la disposizione della prefettura di Rimini. Il Forlì cercherà di prolungare la striscia record di 12 vittorie, in attesa della poule scudetto (prima fase fra l'11 e il 18 in girone con Sambenedettese e Livorno) .Tutt'altra situazione per il San Marino, che con 35 punti si trova sest'ultimo e quindi in zona playout, ma con ben 13 punti sulla terz'ultima: quindi per non finire agli spareggi salvezza ai titani serve un pari fra oggi e domenica prossima nel derby in casa del fanalino United Riccione, e sempre che una tra le altre due cenerentole Zenith e Fiorenzuola sappia fare 6 punti.

Forlì in Serie C: sfida a San Marino senza tifosi per decisione della prefettura - Il Forlì alla prima volta in campo da promosso in serie C senza il seguito della propria tifoseria. Domenica alle 15 i biancorossi di mister Alessandro Miramari affronteranno, sul campo ‘neutro’ Calbi di Cattolica, il San Marino in una partita che potrà allungare il record di vittorie consecutive a quota 13. Ma Gaiola & Co dovranno provarci senza il sostegno di una tifoseria ancora carichissima per la matematica promozione centrata la scorsa settimana nel match vinto (1-0) con la Pistoiese. 🔗sport.quotidiano.net

