Quanto prende di stipendio il Papa Ecco a quanto ammonta e la scelta di Papa Francesco

quanto ammonta lo stipendio del Papa? Si tratta di una cifra clamorosa: per questo Papa Francesco ha scelto qualcosa di soprendente!Leggi anche: Papa Francesco ha un figlio? Ecco chi è la piccola Marianna BergoglioPapa Francesco si è distinto come Pontefice fin dal primo momento in cui si è affacciato dalla finestra di Piazza San Pietro, presentandosi al mondo intero con le sue indimenticabili parole “Buonasera. Mi hanno scelto dalla fine del mondo”. Con la consapevolezza di provenire da una forte esperienza di cittadinanza povera, Bergoglio ha mantenuto una certa sobrietà, rimanendo sempre vicino ai più bisognosi.Già scegliendo il nome di Francesco ha voluto infondere il messaggio del santo “poverello di Assisi”, sorprendendo il Vaticano e il mondo intero con una scelta ben precisa. Donnapop.it - Quanto prende di stipendio il Papa? Ecco a quanto ammonta e la scelta di Papa Francesco Leggi su Donnapop.it Sapete alodel? Si tratta di una cifra clamorosa: per questoha scelto qualcosa di sonte!Leggi anche:ha un figlio?chi è la piccola Marianna Bergogliosi è distinto come Pontefice fin dal primo momento in cui si è affacciato dalla finestra di Piazza San Pietro, presentandosi al mondo intero con le sue indimenticabili parole “Buonasera. Mi hanno scelto dalla fine del mondo”. Con la consapevolezza di provenire da una forte esperienza di cittadinanza povera, Bergoglio ha mantenuto una certa sobrietà, rimanendo sempre vicino ai più bisognosi.Già scegliendo il nome diha voluto infondere il messaggio del santo “poverello di Assisi”, sorndo il Vaticano e il mondo intero con unaben precisa.

