Per Udinese è crisi serve una reazione contro il Bologna

Udinese continua il periodo no: archiviata la pesante sconfitta di Torino è tempo di preparare la sfida interna contro il Bologna. Gli umori delle due squadre sono opposti e dalla formazione di Runjaic servono risposte per onorare il finale di stagione.I precedenti tra le due squadre. Udinetoday.it - Per l'Udinese è crisi, serve una reazione contro il Bologna Leggi su Udinetoday.it L'continua il periodo no: archiviata la pesante sconfitta di Torino è tempo di preparare la sfida internail. Gli umori delle due squadre sono opposti e dalla formazione di Runjaic servono risposte per onorare il finale di stagione.I precedenti tra le due squadre.

Approfondimenti da altre fonti

Empoli, la crisi si aggrava: l'Udinese s'impone 3-0 - Udine, 16 febbraio 2025 – Si aggrava la crisi dell’Empoli, sconfitto 2-0 al Bluenergy Stadium dall’Udinese, nel sesto turno del girone di ritorno del massimo campionato. Per la squadra allenata da D’Aversa terza sconfitta consecutiva, settima nelle ultime nove giornate di serie A. L’ultimo successo degli azzurri è datato 8 dicembre 2024: a Verona 4-1 all’Hellas. In attesa delle gare di Parma e Venezia, il quart’ultimo posto in classifica regge: un punto di vantaggio sugli emiliani. 🔗lanazione.it

Il Genoa al Ferraris sa solo vincere: 1-0 all'Udinese, annullato il goal del pari al 94'. Vieira è salvo, crisi Runjaic - Genoa-Udinese, con calcio d`inizio alle 20.45, è l`anticipo del venerdì che allo stadio Ferraris di Genova ha aperto la 31esima giornata di... 🔗calciomercato.com

Udinese-Empoli 3-0, gol e highlights: crisi senza fine per gli azzurri - L'Empoli non sa più vincere. Dopo la sconfitta contro il Milan al Castellani, la squadra di D'Aversa perde anche contro l'Udinese, che trionfa 3-0 al Bluenergy Stadium grazie alla doppietta di Ekkelenkamp e al gol di Thauvin. Per i toscani sale a dieci il numero di partite senza vittoria... 🔗firenzetoday.it

Per l'Udinese è crisi, serve una reazione contro il Bologna; UDINESE - E' crisi nera. Runjaic: Paghiamo la poca concretezza; Udinese, squadra in ritiro per il Bologna? La situazione; L’Udinese è ancora nel tunnel della crisi: vince il Toro 2-0. 🔗Se ne parla anche su altri siti