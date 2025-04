Ternana sfida Virtus Entella assenze in difesa e centrocampo da riorganizzare

sfida in casa della Virtus Entella (domani ore 16.30). E’ l’ultimo turno della stagione regolare e c’è l’intenzione di presentarsi con le giuste motivazioni al cospetto della grande avversaria che ha avuto la meglio nella corsa al primato. Fabio Liverani dovrà fare i conti con numerose assenze. Il tecnico potrà dunque valutare alcune opzioni alternative e la partita sarà un importante test, anche per confermare i progressi evidenziati nel secondo tempo di mercoledì scorso. Il reparto più penalizzato è quello difensivo: sono out per squalifica i centrali Fazzi e Maestrelli, il mancino Tito. Si aggiungono all’infortunato Loiacono che da settimane ha terminato la stagione. Potrebbero esserci l’adattamento di Martella al fianco di Capuano, lo spostamento di Donati a sinistra e l’impiego di Casasola a destra. Sport.quotidiano.net - Ternana sfida Virtus Entella: assenze in difesa e centrocampo da riorganizzare Leggi su Sport.quotidiano.net di Augusto AusteriPer le Fere la lunga marcia di avvicinamento ai playoff inizia con lain casa della(domani ore 16.30). E’ l’ultimo turno della stagione regolare e c’è l’intenzione di presentarsi con le giuste motivazioni al cospetto della grande avversaria che ha avuto la meglio nella corsa al primato. Fabio Liverani dovrà fare i conti con numerose. Il tecnico potrà dunque valutare alcune opzioni alternative e la partita sarà un importante test, anche per confermare i progressi evidenziati nel secondo tempo di mercoledì scorso. Il reparto più penalizzato è quello difensivo: sono out per squalifica i centrali Fazzi e Maestrelli, il mancino Tito. Si aggiungono all’infortunato Loiacono che da settimane ha terminato la stagione. Potrebbero esserci l’adattamento di Martella al fianco di Capuano, lo spostamento di Donati a sinistra e l’impiego di Casasola a destra.

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 34-31, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si accende la sfida nel secondo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-31 Isaia Cordinier si mette in proprio: penetrazione e +7 Virtus! Time-out chiamato da Ettore Messina per provare a scuotere i suoi ragazzi in un momento difficile. 36-31 2/2 per Tornike Shengelia in lunetta: parziale aperto dei bianconeri, +5! 34-31 TRIPLA DI CORDINIER: SORPASSO VIRTUS! 31-31 Semi-gancio perfetto di Tornike Shengelia: pareggio! Break di 6-0 che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out. 🔗oasport.it

Virtus Bologna sfida Barcellona in Eurolega: ultima chance per brillare - Ultima giornata in campo, primo incontro, vis a vis, sui tavoli dell’Eurolega. E’ una Virtus impegnata su due fronti quella volata ieri a Barcellona. Questa sera alle 20.30 (diretta tv su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno) la formazione di Dusko Ivanovic, che ieri nel tardo pomeriggio ha svolto l’allenamento di rifinitura, scenderà in campo al Palau Blaugrana, teatro del confronto con il Barcellona. 🔗sport.quotidiano.net

Olimpia, “distrazione“ dall’Eurolega. A Bologna l’eterna sfida contro la Virtus - Con l’Europa che in questo momento monopolizza le attenzioni, un campionato ancora molto lontano dal terminare e una classifica che al momento vede le due squadre in alto, ma non dominatrici della Serie A, sembra paradossalmente meno importante, ma forse si scoprirà solo più avanti l’importanza di questo ennesimo scontro tra Virtus Bologna e Olimpia Milano in campo oggi alla Segafredo Arena alle 18. 🔗sport.quotidiano.net

Ternana sfida Virtus Entella: assenze in difesa e centrocampo da riorganizzare; Ternana, a Chiavari tra squalifiche e il tabù Comunale da sfatare; Virtus Entella-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla; Ternana Calcio: Secondo posto sicuro e focus sui playoff, stadio in progress. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ternana sfida Virtus Entella: assenze in difesa e centrocampo da riorganizzare - La Ternana affronta la Virtus Entella con diverse assenze. Liverani valuta opzioni alternative in difesa e centrocampo. 🔗sport.quotidiano.net

Virtus Entella-Ternana, domani niente conferenza stampa di Liverani - Domani non ci sarà la conferenza stampa di Fabio Liverani. Ad annunciarlo è stata la società rossoverde nel pomeriggio. Dunque niente appuntamento della vigilia. Domenica la Ternana sarà impegnata a ... 🔗ternananews.it

Virtus Entella-Ternana, ecco l’arbitro della partita - Stefano Striamo della sezione di Salerno è l'arbitro designato per l'ultima partita della regular season della Ternana, quella che i rossoverdi disputeranno a Chiavari domenica, contro la Virtus Entel ... 🔗ternananews.it