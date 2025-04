Bbc Grosseto ribalta Nettuno 1945 prima vittoria stagionale 3 1

ribalta il risultato mettendo in classifica la prima vittoria stagionale.Il Bbc Grosseto si impone 3-1 sul diamante del Nettuno 1945 grazie alle buone prove dei suoi tre pitcher (Giulianelli, Garbella e Robles) e del lineup che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni che si sono presentate per spingere i corridori a punto.Prime quattro riprese dominate dai partenti (Giulianelli per il bbc, Lugo per il Nettuno) e poi la sfida si sblocca al quinto quando, con un out, D'Amico riceve una base ball e avanza in seconda con un lancio pazzo. La valida al centro di Zazza porta a casa l'1-0 locale. I maremmani reagiscono al settimo quando De Franceschi richiama in panchina Luis Lugo e inserisce l'ex Omar Benelli. Il cambio di lanciatore altera gli equilibri: Martini è salvo in prima per un errore della difesa, il singolo di Exposito lo spinge in seconda, il doppio di Deotto lo manda a casa, mentre Cinelli raccoglie i quattro ball che riempiono le basi.

