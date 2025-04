Sassuolo supera Cesena 2 0 Laurienté decisivo con una doppietta

Cesena0Sassuolo2Cesena (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Prestia (1’ st Adamo), Piacentini; Ceesay (17’ st Russo), Saric (31’ st Bastoni), Calò, Francesconi (1’ st Tavsan), Celia; La Gumina (17 ‘st Antonucci), Shpendi. A disp.: Pisseri, Siano, Mendicino, Donnarumma, Berti, Manetti, Pitti. All.: Mignani.Sassuolo (4-3-3): Satalino; Tolja, Romagna, Muharemovic, Pieragnolo (17’ st Doig); Iannoni, Obiang (27’ st Mazzitelli), Ghion (37’ st Lipani); Berardi, Moro (27’ st Skjellerup), Laurienté (28’ st Pierini). A disp.: Moldovan, Volpato, Mulattieri, Paz, Lovato, Odenthal, Verdi. All.: Grosso.Arbitro: Tremolada di Monza.Reti: 24’ pt e 8’ st Laurienté.Note: spettatori 12.374; angoli 8-3; recupero 1’ e 3’; ammoniti Francesconi e Adamo per il Cesena.Cesena troppo morbido per poter pensare di fare male ad una corazzata, quella emiliana, bella e tonica, nonostante il biglietto per la A già in tasca. Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo supera Cesena 2-0: Laurienté decisivo con una doppietta Leggi su Ilrestodelcarlino.it (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Prestia (1’ st Adamo), Piacentini; Ceesay (17’ st Russo), Saric (31’ st Bastoni), Calò, Francesconi (1’ st Tavsan), Celia; La Gumina (17 ‘st Antonucci), Shpendi. A disp.: Pisseri, Siano, Mendicino, Donnarumma, Berti, Manetti, Pitti. All.: Mignani.(4-3-3): Satalino; Tolja, Romagna, Muharemovic, Pieragnolo (17’ st Doig); Iannoni, Obiang (27’ st Mazzitelli), Ghion (37’ st Lipani); Berardi, Moro (27’ st Skjellerup),(28’ st Pierini). A disp.: Moldovan, Volpato, Mulattieri, Paz, Lovato, Odenthal, Verdi. All.: Grosso.Arbitro: Tremolada di Monza.Reti: 24’ pt e 8’ st.Note: spettatori 12.374; angoli 8-3; recupero 1’ e 3’; ammoniti Francesconi e Adamo per iltroppo morbido per poter pensare di fare male ad una corazzata, quella emiliana, bella e tonica, nonostante il biglietto per la A già in tasca.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie B LIVE Cesena-Frosinone 0-0 e Cremonese-Juve Stabia 0-0. Mantova-Spezia alle 17.15: Sassuolo in A oggi? - La 33ª giornata di Serie B entra nel vivo con tre partite chiave. Alle 15:00 il Cesena affronta il Frosinone: per i romagnoli è l`occasione... 🔗calciomercato.com

Cesena-Sassuolo: Sfida al Vertice all'Orogel Stadium Dino Manuzzi - Ci si vede in campo questa sera, dopo cena. Alle 20.30 i riflettori dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi illumineranno una di quelle partite che basta un attimo per chiamarla ‘big match’. Nella tana del Cavalluccio arriverà il Sassuolo, che ha già la serie A in tasca e che, esattamente come fece il Cesena lo scorso anno, ha tutte le intenzioni di continuare a divertirsi fino in fondo. Che i neroverdi siano una squadra di un’altra categoria è un’ovvietà dimostrata dai fatti e dunque la questione si deve per forza spostare su un altro fronte, quello motivazionale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sassuolo supera Modena: Mandelli deluso nonostante la buona prestazione - D’accordo, questo Sassuolo è extra categoria come le grandi salite del Tour de France, ma la delusione di Mandelli al suo arrivo in sala stampa è discretamente palpabile. La squadra come atteggiamento ha avuto la verve giusta, punita da qualche errore individuale che con i neroverdi di quest’anno non puoi permetterti. "La palla persa di Palumbo sul primo gol loro ci poteva stare, quando rischi ci sta. 🔗sport.quotidiano.net

Sassuolo supera Cesena 2-0: Laurienté decisivo con una doppietta; Campionato Primavera: il Sassuolo supera in rimonta il Cesena; Serie B: il Sassuolo batte 1-0 il Pisa e vola a +8. Rallenta la Cremonese, affonda la Salernitana; Il Sassuolo vince ancora. Spezia fermato a Cesena: niente aggancio al Pisa. Frosinone vola. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sassuolo supera Cesena 2-0: Laurienté decisivo con una doppietta - SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Tolja, Romagna, Muharemovic, Pieragnolo (17’ st Doig); Iannoni, Obiang (27’ st Mazzitelli), Ghion (37’ st Lipani); Berardi, Moro (27’ st Skjellerup), Laurienté (28’ st ... 🔗ilrestodelcarlino.it

DIRETTA/ Cesena Sassuolo (risultato finale 0-2): Klinsmann evita il tris! (Serie B, 25 aprile 2025) - Serie B, Diretta Cesena Sassuolo, streaming video tv: i neroverdi già promossi in massima serie faranno visita ai bianconeri (25 aprile 2025) ... 🔗ilsussidiario.net

Cesena - Sassuolo 0 a 2 | La doppietta di Laurienté decide il derby - Il Sassuolo vince 2 a 0 il derby a Cesena e mantiene i 9 punti di vantaggio sul Pisa, se nella prossima giornata i neroverdi battono la Carrarese e i nerazzurri non vincono la vittoria della Serie B s ... 🔗modenatoday.it