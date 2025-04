Siena Ostiamare Leonardo Salvatori arbitra la sfida decisiva di Serie D

Leonardo Salvatori della sezione di Macerata a dirigere domani pomeriggio la sfida Siena-Ostiamare, in programma allo stadio Franchi alle 15. Gli assistenti saranno Pierpaolo Silvestri della sezione di Ascoli Piceno e Andrea Aureli della sezione di San Benedetto del Tronto.La gara è valida la 33ma giornata del campionato di Serie D, per il raggruppamento E il penultimo impegno della stagione regolare. In programma diversi scontri diretti che potrebbero decidere il destino delle squadre in lotta per i playoff o per la salvezza.In scena infatti, oltre a Siena-Ostiamare, Montevarchi-San Donato Tavarnelle, Flaminia Covita Castellana-Sangiovannese, Ghiviborgo-Grosseto, Livorno-Fulgens Foligno, Orvietana-Fezzanese, Poggibonsi-Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi-Trestina, Terranuova Traiana-Figline. Sport.quotidiano.net - Siena-Ostiamare: Leonardo Salvatori arbitra la sfida decisiva di Serie D Leggi su Sport.quotidiano.net Sarà l’arbitrodella sezione di Macerata a dirigere domani pomeriggio la, in programma allo stadio Franchi alle 15. Gli assistenti saranno Pierpaolo Silvestri della sezione di Ascoli Piceno e Andrea Aureli della sezione di San Benedetto del Tronto.La gara è valida la 33ma giornata del campionato diD, per il raggruppamento E il penultimo impegno della stagione regolare. In programma diversi scontri diretti che potrebbero decidere il destino delle squadre in lotta per i playoff o per la salvezza.In scena infatti, oltre a, Montevarchi-San Donato Tavarnelle, Flaminia Covita Castellana-Sangiovannese, Ghiviborgo-Grosseto, Livorno-Fulgens Foligno, Orvietana-Fezzanese, Poggibonsi-Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi-Trestina, Terranuova Traiana-Figline.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Uno spazio per Leonardo tra reale e virtuale: una nuova esperienza ai Musei Reali di Torino - Solo qualche giorno fa, è stata presentata al primo piano della Galleria Sabauda, ai Musei Reali, una nuova sezione espositiva permanente dal titolo "Uno spazio per Leonardo / Leonardo per lo spazio ". L'allestimento multimediale rappresenta un'occasione davvero eccezionale per valorizzare i... 🔗torinotoday.it

Piazza Affari: Ftse Mib sale del 2,3%, Leonardo e Unipol in forte rialzo - Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da dicembre del 2021. 🔗quotidiano.net

Milano, un bosco invisibile alla scuola primaria Leonardo Da Vinci - (Adnkronos) – Un'ondata di colore, solidarietà e partecipazione sta attraversando la scuola primaria Leonardo Da Vinci di Milano grazie a 'Il bosco invisibile', un progetto promosso dall'associazione dei genitori 'Amici della Leonardo' e realizzato in collaborazione con l'associazione 'We Are Urban! Milano', che lo ha già portato a termine in quattordici scuole. L'obiettivo è semplice, […] L'articolo Milano, un bosco invisibile alla scuola primaria Leonardo Da Vinci proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Leonardo Salvatori l’arbitro designato per Siena-Ostiamare; ARBITRI - Analisi, statistiche, curiosità delle designazioni 27 aprile; Serie D – Programma e arbitri di domenica 27 aprile. 🔗Approfondimenti da altre fonti