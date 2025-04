Andrea Giusti pronto a riscattarsi contro Ostiamare obiettivo play off

Andrea Giusti (nella foto), per ‘salire sul ring’, domani. "Dopo la sconfitta con la Fezzanese il morale non era certo dei migliori – racconta il portiere bianconero –, ma con il lavoro, giorno per giorno, l’abbiamo archiviata. Siamo pronti ad affrontare la prossima sfida, vogliamo fare bene sia a livello di prestazione che di risultato, dobbiamo riprendere dalla gara con il Follonica Gavorrano, vogliamo centrare l’obiettivo play off"."Dovremo rimanere sul pezzo – prosegue –: l’Ostiamare si è rafforzata molto a gennaio e si presenterà al Franchi reduce da un buon periodo, a differenza nostra, con la testa libera; a salvezza raggiunta non ha da chiedere più niente al campionato. Dovremo stare sul pezzo, sempre: sarà importante l’approccio, affrontare il match da subito con l’atteggiamento giusto. Sport.quotidiano.net - Andrea Giusti pronto a riscattarsi contro l'Ostiamare: obiettivo play off Leggi su Sport.quotidiano.net "Scenderemo in campo con la voglia e l’obbligo di riscattarci": indossa i guantoni,(nella foto), per ‘salire sul ring’, domani. "Dopo la sconfitta con la Fezzanese il morale non era certo dei migliori – racconta il portiere bianconero –, ma con il lavoro, giorno per giorno, l’abbiamo archiviata. Siamo pronti ad affrontare la prossima sfida, vogliamo fare bene sia a livello di prestazione che di risultato, dobbiamo riprendere dalla gara con il Follonica Gavorrano, vogliamo centrare l’off"."Dovremo rimanere sul pezzo – prosegue –: l’si è rafforzata molto a gennaio e si presenterà al Franchi reduce da un buon periodo, a differenza nostra, con la testa libera; a salvezza raggiunta non ha da chiedere più niente al campionato. Dovremo stare sul pezzo, sempre: sarà importante l’approccio, affrontare il match da subito con l’atteggiamento giusto.

