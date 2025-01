Iltempo.it - Dacia si "allarga" con Bigster

Un altro tassello, un altro passo verso una crescita esponenziale che sta portando al marcionumeri da record. Così il 2025 si preannuncia come un altro anno di crescita e il primo prodotto presentato alla stampa specializzata ha tutte le carte inerì gola per ritagliarsi una una fetta di mercato: come fatto in precedenza da Duster e Sandero. Arriva il debutto di, modello che permetterà di entrare nel segmento C-SUV, una vettura che segnerà un punto di svolta nella storia del brand. Il marchio si evolve rimanendo però fedele ai suoi valori cardine, offrendo il miglior rapporto qualità/prezzo anche nel segmento C-SUV. SI tratta di fatti della vettura più grande della casa, ius livello superiore a Duster del quale però non intende pendere il posto. E' proprio una nuova offerta, dedicata a un altro pubblico che ha bisogno di più spazzo e non vuole rinunciare a comfort e personalità.