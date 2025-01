Donnapop.it - Chiara Ferragni e Fedez, ecco come hanno reagito dopo le rivelazioni shock di Corona: il gesto di lei

Il matrimonio diera tutt’altro che idilliaco e da sognovoluto farci credere e la conferma è arrivata da Fabrizionelle ultime ore.sappiamo, nel suo programma Falsissimo, l’ex Re dei Paparazzi ha rivelato alcuni dettagli circa la storia d’amore tra l’influencer e il rapper di Rozzano; quest’ultimo sarebbe sempre stato innamorato di una ragazza della Milano bene. Tale Angelica Montini lo avrebbe solamente illuso e per questo motivo, a un certo punto, Federico Lucia avrebbe tentato il suicidio.A dirla tutta, in realtà, Fabrizioha anche rivelato che – poco prima di salire all’altare e dire sì aera rinchiuso in bagno, attaccato al cellulare, a giurare amore eterno ad Angelica, dindo di essere pronto a mollare tutto per lei, nonostante a pochi metri ci fosse la sua futura moglie.