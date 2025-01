Serieanews.com - Champions League, pioggia di milioni per le italiane: gli incassi dei 5 club finora

Leggi su Serieanews.com

, per learriva unadi: glifin quidiper le: glidei 5– SerieanewsLaè l’obiettivo ambito da tutti i. Vincerla sarebbe naturalmente l’apoteosi e soprattutto le big del calcio continentale ogni anno investonodi euro in acquisti per costruire vere e proprie corazzate in grado di arrivare fino in fondo alla competizione.Prestigio ma anche soldi e valorizzazione del brand: offre tutto questo la, una vera e propria miniera d’oro per tutti i. Anche solo parteciparvi, però, regala grandi benefit e soprattutto riempie le casse societarie. Ne sa qualcosa il Bologna, alla sua prima partecipazione nella storia., quanto hanno guadagnato le 5Come se non bastasse, la nuova formula, con più gare ed un mega girone, regala uno spettacolo davvero travolgente oltre che a maggiori introiti.