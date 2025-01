Lanazione.it - Carnevale di Viareggio 2025, verso il primo corso. Appello per fermare le guerre e il ritorno della satira politica

, 29 gennaio– Fra una decina di giorni ci ritroveremo in un sogno. Come canta Cristina D’Avena, interpretecanzone ufficiale “Tutto ilche c’è” scelta dalla Fondazioneper l’edizionemanifestazione. Un sogno, quellosco, che sarà aperto proprio da un concerto precantante delle sigle dei cartoon sabato 8 febbraio. E sognando, la Fondazioneha deciso di dedicare la rassegna che sta per cominciare alla pace. Un messaggio forte che è stato lanciato ieri mattina in occasionepresentazionekermesse alla stampa nazionale a Firenze nella sedeRegione da partepresidenteFondazione Marialina Marcucci, insieme al presidenteRegione Eugenio Giani e al sindaco Giorgio Del Ghingaro.