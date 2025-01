Ilrestodelcarlino.it - Agricoltori giovani e battaglieri: "Spese esorbitanti, non si va avanti"

"Vita sana, agricoltura italiana", "No alla chiusura dei nostri allevamenti" e "Agricoltura e pesca, due pilastri per il nostro futuro". Questi alcuni slogan apparsi ieri mattina nei cartelli affissi sui trattori daglidella nostra provincia riuniti a Pesaro per la cinque giorni di protesta. "Leda sostenere sono diventate– dice Paride Saltarelli, titolare di una azienda agricola di Urbania –. Tra i costi per la manutenzione dei nostri trattori, l’aumento dei prezzi del carburante e i ricavi in calo che provengono dai nostri prodotti la situazione sta diventando insostenibile. Oggi il prezzo del grano è di 27 euro al quintale e quando va bene, la resa è di circa 20 o 25 quintali all’ettaro: si capisce quindi che è diventato impossibile starci dentro. Allora, in questi anni ed avendo un territorio in collina, ho deciso di affiancare alla coltivazione del grano anche quella del fieno e dell’erba medica, come mangime per i bovini.