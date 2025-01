Ilrestodelcarlino.it - Trappola illegale per cinghiali. Sequestro della polizia provinciale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unanon autorizzata per la cattura deiè stata sequestrata a San Ginesio. Durante un servizio effettuato dalle guardie venatorie, in prossimità di un boschetto, è stata notata questa gabbia posizionata per la catturadegli ungulati. È stata avvisata immediatamente la, sempre presente sul territorio, che ha provveduto a sequestrare e rimuovere la. Continuano su tutto il territorioi servizi di vigilanza delle guardie venatorie volontariesezioneFedercaccia di Macerata, coordinate dalla. "Un grazie sentito allae alle nostre Guardie venatorie, da parteFedercaccia, per l’impegno profuso giornalmente per eliminare questi vergognosi atti di bracconaggio", ha commentato il presidenteFedercaccia di Macerata Nazzareno Galassi.