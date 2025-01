Tarantinitime.it - Spaccio in un club sotto sequestro, 4 denunciati

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà quattro persone perché ritenute presunte responsabili del reato di violazione di sigilli ed una per evasione. I Falchi della Squadra Mobile, proseguendo la mirata attività antidroga al quartiere Tamburi che la scorsa settimana aveva già portato all’arresto di tre persone sorprese a spacciare all’interno di un circolo privato in via Machiavelli, hanno monitorato la zona notando che nello stesso circoloposto a, erano stati rimossi i sigilli con la contestuale ripresa dell’attività di.La loro tempestività ha colto di sorpresa sia la vedetta che uno dei presenti nel circolo – un pregiudicato tarantino di 50 anni – che maldestramente ha provato a disfarsi di alcune dosi di sostanza stupefacente provandole a buttarle nel water.