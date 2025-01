.com - Rischio “hikikomori” tra gli adolescenti italiani: individuati i fattori determinanti

Leggi su .com

Da un’analisi del gruppo di ricerca MUSA del Cnr-Irpps è in netta crescita il numero diche non incontrano più i loro amici nel mondo extrascolastico: le cifre sono quasi raddoppiate dopo la pandemia da Covid-19. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, dimostra che l’aumento dell’isolamento sociale in Italia costituisce un problema grave, già cronicizzato e correlato all’interazione direlazionali e psicologici.Uno studio condotto dal gruppo multidisciplinare di ricerca “Mutamenti sociali, valutazione e metodi” (MUSA) dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Irpps) ha indagato, attraverso un approccio di ricerca di tipo socio-psicologico, l’eziologia del ritiro sociale identificando iscatenanti tale comportamento tra gli