Inter-news.it - Pavard: «Champions League obiettivo dell’Inter! Vogliamo vincere»

Leggi su Inter-news.it

Benjaminaccompagnerà Simone Inzaghi nella conferenza stampa che inizierà tra pochi minuti. Il francese ha parlato anche prima su Sky Sport.PARTITA – Un solo punto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di UEFA. L’Inter affronterà il Monaco nell’ultima giornata del mini-campionato e non lotterà per il pareggio. I nerazzurri si battono per portare i tre punti ed avere la sicurezza del raggiungimento dell’. Benjaminha parlato in questo modo alla vigilia su Sky Sport: «Faremo di tutto per, siamo pronti. Io gioco a calcio pertutti i trofei, so che tutti hanno la mia stessa mentalità. Il campionato è molto importante, laè unper il club. Vediamo come andrà domani, poi ne riparleremo»Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «»)© Inter-News.