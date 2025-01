Iodonna.it - Pamela in bianco, con la coda di cavallo biondo Scandi. Carlà in nero, con la chioma sciolta in castano caramellato. Insieme, rubano tutta la scena da Jacquemus

La Paris Fashion Week Uomo per l’Autunno Inverno 2025/226, si chiude in grande stile. L’appuntamento imperdibile è La Croisière, titolo della sfilata di, nonché uno degli eventi più attesi. Che attira, appena prima dell’inizio dei défilés couture, bellezze stellari da tutto il globo. Capitanate dall’insolita e affascinantissima coppia di 57enni formata da Carla Bruni eAnderson. Carla Bruni e Laetitia Casta sensuali,Anderson minimal: tre dive daX Le muse over 50 diParigi, ultimo weekend di gennaio.