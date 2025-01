Oasport.it - Pagelle gigante Schladming 2025: che forza Steen Olsen, rimonta Odermatt, Italia giù di tono

Alexander10: una fantastica seconda manche per mettere pressione a Meillard e vincere la gara. Il norvegese trionfa per la terza volta in Coppa del Mondo grazie a una prova finalmente regolare. Spesso gli manca o la prima o la seconda manche, ma quando mette insieme i pezzi è difficilissimo da battere per chiunque. La forma è ottima e per i Mondiali sono tutti avvisati.Henrik Kristoffersen 9: sta tenendo una regolarità eccezionale lungo questa stagione. Secondo nella generale, secondo nella classifica di specialità di slalom, secondo in quella di. Proprio inmanca la ciliegina sulla torta della vittoria, ma oggi disputa una gara di cattiveria, attaccando con decisione su una pista distrutta e conquistando una bella seconda piazza.