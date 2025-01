Ilgiorno.it - Olona, dal Governo 18 milioni per ridurre il rischio idraulico

Leggi su Ilgiorno.it

Diciottodi euro per la “Riqualificazione e riduzione deldel fiume“ sono stati assegnati da Regione Lombardia al Comune di Pero. Il finanziamento è il risultato di un accordo tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la Regione. Complessivamente lo stanziamento per la Lombardia è stato di 109. "Questo importante stanziamento – spiega l’assessore regionale al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi – consentirà di fare un ulteriore passo avanti in termini di messa in sicurezza dei centri abitati e prevenzione dei rischi idrogeologici, con interventi che sia i sindaci, sia gli abitanti dei Comuni interessati attendevano da tempo". Tra i 19 interventi più critici individuati dalla Giunta regionale, dopo aver acquisito il parere positivo dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, è stato selezionato anche il Comune di Pero, che nel marzo 2024 aveva fatto richiesta di fondi per risolvere le questioni connesse alidrogeologico e di miglioramento paesaggistico del fiume