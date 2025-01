Lapresse.it - Napoli, madre tiktoker uccisa: ergastolo per vicina di casa

Leggi su Lapresse.it

È stata condannata all’Stefania Russolillo, 48enne imputata dell’omicidio di Rosa Gigante, 73ennedel notoDonato De Caprio,il 18 aprile 2023 nella suanel quartiere Pianura a. Questa la sentenza della Corte di assise dipronunciata oggi.L’avvocato di Russolillo, Alfonso Trapuzzano, annuncia che sarà presentato appello. De Caprio è noto sui social per i video girati all’interno della sua salumeria nei quali si riprende mentre prepara i panini e per il suo tormentone “Con mollica o senza”. Lafu trovata morta nella sua abitazione in viale Santaniello a Pianura con evidenti segni di violenza e parzialmente bruciato, con un cavo al collo. Nel corso del processo Russolillo,didi Gigante, ha reso dichiarazioni spontanee chiedendo scusa ai parenti della vittima per l’omicidio.