Lettera43.it - Melania Trump o Claire Underwood di House of Cards?

Tailleur scuro pantaloni, camicia bianca, sguardo deciso e mani appoggiate alla scrivania in segno di sfida. Con tanto di effetto specchio. Sullo sfondo, dalla finestra, si intravede la sagoma del celebre obelisco, il monumento a Washington.ha rilasciato il primo ritratto ufficiale dalla Casa Bianca. Rigorosamente in bianco e nero. First Lady’s Official WhitePortrait pic.twitter.com/pMdooFZW53— First Lady(@FLOTUS) January 27, 2025“Qualcuno” però, su X, ha notato come l’inquadratura non sia esattamente originale. Anzi, ricorda un’altra First Lady sebbene di finzione. Quel qualcuno è nientepopodimeno di Frank, il profilo dedicato al protagonista diof(con il volto di Kevin Spacey) seguito da quasi 131 mila follower.