Lapresse.it - Martina Pucciarelli, ex testimone di Geova: “Soprusi, niente feste o compleanni. Ma uscire si può”

Leggi su Lapresse.it

“Per stare meglio ascolto il ‘coro’ delle persone che mi ringraziano per averne parlato. La voce ritrovata di tutti i figli dimenticati. E dico loro: uscirne si può, è possibile“.racconta così come sta affrontando i giorni dell’uscita del suo romanzo ‘Il Dio che hai scelto per me’, nelle librerie dal 21 gennaio, edito da HarperCollins. Un romanzo che è un pezzo della sua vita, quello passato in una comunità di testimoni di. Venerando un Dio che lei non ha scelto, ma che la sua famiglia ha scelto per lei.: “Abusi ema si può”Il romanzo è già stato paragonato a ‘Unorthodox’. Nonostante tutti conoscano i testimoni di, infatti, nessuno, forse, prima di oggi, ne aveva parlato in modo così approfondito. ‘Il Dio che hai scelto per me’ è il racconto di una comunità fatta di abusi e, di patriarcato e libertà negate.