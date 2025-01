Maltempo in Toscana allagamenti a Firenze | caduti 14 millimetri in un quarto d’ora Fermi i tram traffico in tilt – Il video

Leggi su Open.online

Un’imponente precipitazione ha colpitomartedì 28 gennaio mattina, quando in 3 ore sono39d’acqua, la quantità che solitamente cade in venti giorni. Di più: in soli 15 minuti ne sono piovuti 14mm, che hanno messo a dura prova il sistema fognario e viario cittadino. Sono state allagate le strade in varie zone della città, le linee T1 e T2 deisi sono dovute fermare, mentre si registrano straripamenti sulla-Pisa-Livorno tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione di. Pioggia, grandine e vento hanno costretto anche il comune di Vaglia, nella provincia, a chiudere alalcune strade. Su X la sindaca Sara Funaro chiede «prudenza negli spostamenti e alla guida». E rassicura: «La situazione è sotto controllo ed in miglioramento».