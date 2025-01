Ilfattoquotidiano.it - L’orologio dell’Apocalisse si avvicina alla catastrofe globale: 89 secondi a mezzanotte, è record. “Pericolo estremo, sull’orlo del precipizio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Solo 89non è mai stato così vicino. Con le guerre dell’anno passato ancora in pieno svolgimento, il coinvolgimento sempre più importante delle grandi potenze mondiali (e nucleari) e l’incapacità di arginare il cambiamento climatico, il Bulletin of the atomic scientists fondato nel 1945 da Albert Einstein e che dal 1947 scandisce il tempo che manca a quella che potrebbe essere la fine del mondo ha deciso di spostare in avanti di un secondo le lancette del grande orologio che segna la vicinanza della Terrasua definitiva distruzione.Lo scatto in avanti rispetto aldel 2024 è dovuto al fatto che le tendenze avevano già destato molte preoccupazioni lo scorso anno, ma non sono state affatto arginate “nonostante gli inequivocabili segnali di”, scrive il comitato presieduto dal fisico Daniel Holz, dell’Università di Chicago, e di cui fanno parte tra gli altri il Nobel per la Pace Juan Manuel Santos e il fisico Robert Socolow, professore emerito del dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale all’Università di Princeton.