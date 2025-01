Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: De Aliprandini vicino ai migliori, Vinatzer a rischio eliminazione. Odermatt lontanissimo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18:12 9 decimi esatti di ritardo per Favrot, che eguaglia il crono di Marco. Ancora Austria con Patrick Feurstein.18:10 Cala anche un banco di nebbia sulla Planai. Feller intanto si inserisce dinanzi a Dea 75 centesimi dal leader. E’ il momento del francese Thibaut Favrot.18:08 12° tempo per Verdu, che paga 1.27 secondi allo svizzero Meillard. TV break, si ripartirà dall’austriaco Manuel Feller.18:06 Molto compassata l’azione di, in ritardo sin dalle primissime porte. Manche da dimenticare per l’azzurro, che difficilmente farà parte della seconda run. Ultimo posto a 2 secondi e 21 centesimi dal leader per Alex. Primi 15 del gruppo di meriti completati dalla discesa dell’andorrano Joan Verdu.