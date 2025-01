Ilgiorno.it - Le rubano la borsa nel parcheggio del supermercato a Lucca e poi scappano: rintracciati a Lodi

, 28 gennaio 2025 - Raggirano un’anziana ma vengononelgiano, scattano tre denunce. La Polizia di Stato diha denunciato tre sudamericani, di 27, 26 e 22 anni, per la cosiddetta truffa delle monetine. Colpo commesso da tre persone ai danni di una donna di 83 anni. Si tratta di un raggiro andato a segno neldi undel quartiere San Filippo della città. Ma fortunatamente, l'anziana, resasi conto del furto, ha avuto la prontezza di memorizzare il modello e numero di targa della macchina dei tre fuggiaschi e di comunicarlo alla sala operativa della Polizia. Da qui gli inquirenti sono riusciti a monitorare costantemente l'autovettura. Lo hanno fatto attraverso i sistemi autostradali, fornendo di volta in volta la posizione dell'auto, una Ford Puma, alla Polizia Stradale che, infine, ha fermato i 3 presunti autori del reato vicino a, in autostrada, in direzione di Milano.