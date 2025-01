Formiche.net - La Fed tira il freno, la Bce accelera. Due mosse, aspettando i dazi

La prima della Federal Reserve ai tempi di Donald Trump. Il successore di Joe Biden a Davos, la scorsa settimana, aveva detto che chiederà tassi più bassi alla Banca centrale americana. Nulla di nuovo sotto il sole, dal momento che Trump fin dagli albori del suo primo mandato, aveva cominciato a martellare Jerome Powell affinché tagliasse il costo del denaro, rischiando più volte la collisione tra Casa Bianca e Banca centrale. Ora, nella riunione del Fomc, il braccio monetario della Fed, in programma mercoledì, non ci sarà con ogni probabilità nessun taglio. La Federal Reserve, dunque, lascerà i tassi federali tra il 4,25 e il 4,50%.Non si può dire lo stesso per quanto riguarda la Bce. La quale, nel board di 24 ore dopo, giovedì, abbasserà ulteriormente i tassi di 25 punti base e inanellando, almeno queste le previsioni degli economisti, una serie di quattro tagli nel corso del 2025.