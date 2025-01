Calciomercato.it - Juventus, per Fagioli non solo Marsiglia: si scalda la pista Fiorentina | CM.IT

Nicolòè in lista di sbarco dallae sono tante le opzioni sul tavolo: oltre al, c’è anche laLa, in questi ultimi giorni che ci separano dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, si prepara ad essere protagonista per diverse operazioni, in entrata e in uscita.Nicolò(LaPresse) – Calciomercato.itNel mirino di Cristiano Giuntoli resta sempre un difensore. Arrivato Renato Veiga, in prestito secco dal Chelsea, potrebbe, infatti, non essere l’ultimo acquisto di questo mercato, dopo gli acquisti di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e Randal Kolo Muani, anch’egli in prestito secco dal Paris Saint-Germain e già in gol all’esordio contro il Napoli. Resta in lizza per la difesa Lloyd Kelly del Newcastle, ma gli inglesi non accettano il prestito senza obbligo, così come Jean-Clair Todibo.